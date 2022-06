Calcio: Roma, in chiusura l'acquisto di Celik dal Lille (Di giovedì 30 giugno 2022) Roma, 30 giu. - (Adnkronos) - Dopo Nemanja Matic, la Roma ha chiuso per il secondo acquisto: è Zeki Celik del Lille. Il terzino destro turco classe 1997, cercato a lungo dai giallorossi nelle ultime settimane, giocherà con la Roma a partire dalla prossima stagione: secondo quanto riporta Sky Sport l'accordo è stato trovato con il Lille per un trasferimento a titolo definitivo da sette milioni di euro più un 15% della futura rivendita. Celik firmerà un contratto di quattro anni. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022), 30 giu. - (Adnkronos) - Dopo Nemanja Matic, laha chiuso per il secondo: è Zekidel. Il terzino destro turco classe 1997, cercato a lungo dai giallorossi nelle ultime settimane, giocherà con laa partire dalla prossima stagione: secondo quanto riporta Sky Sport l'accordo è stato trovato con ilper un trasferimento a titolo definitivo da sette milioni di euro più un 15% della futura rivendita.firmerà un contratto di quattro anni.

