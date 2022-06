Calcio: Genoa, ufficiale l'acquisto di Coda dal Lecce (Di giovedì 30 giugno 2022) Genova, 30 giu. - (Adnkronos) - Colpo di mercato del Genoa, che prende l'attaccante Massimo Coda dal Lecce. Ad annunciare l'acquisto del 33enne campano è lo stesso club rossoblù. "Massimo Coda è un nuovo giocatore del Genoa. L'attaccante, vincitore delle ultime due classifiche cannonieri del campionato di Serie B, arriva a titolo definitivo dal Lecce. Benvenuto in casa rossoblù!". Leggi su iltempo (Di giovedì 30 giugno 2022) Genova, 30 giu. - (Adnkronos) - Colpo di mercato del, che prende l'attaccante Massimodal. Ad annunciare l'del 33enne campano è lo stesso club rossoblù. "Massimoè un nuovo giocatore del. L'attaccante, vincitore delle ultime due classifiche cannonieri del campionato di Serie B, arriva a titolo definitivo dal. Benvenuto in casa rossoblù!".

