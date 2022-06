Cagliari-Lapadula, i conti non tornano (Di giovedì 30 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – La voglia di provare a risalire subito in serie A. L’arrivo di Fabio Liverani in panchina. Due indizi che lasciavano presagire a una trattativa più semplice e agevole per portare Gianluca Lapadula a vestire la maglia del Cagliari. La società sarda, invece, si è dovuta presto scontrare con la realtà dei fatti. I conti non tornano perché i sardi non hanno ancora trovato l’accordo né con l’attaccante, né con il Benevento. Salvo accelerazioni improvvise, Liverani dovrà riporre nel cassetto la speranza di riavere già dal 3 luglio, giorno del raduno, il bomber allenato durante l’esperienza di Lecce. Nonostante l’assenso a vestire la maglia rossoblù, Lapadula non appare intenzionato a concedere “sconti” sull’ingaggio. Al Benevento, dove ha un altro anno ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – La voglia di provare a risalire subito in serie A. L’arrivo di Fabio Liverani in panchina. Due indizi che lasciavano presagire a una trattativa più semplice e agevole per portare Gianlucaa vestire la maglia del. La società sarda, invece, si è dovuta presto scontrare con la realtà dei fatti. Inonperché i sardi non hanno ancora trovato l’accordo né con l’attaccante, né con il Benevento. Salvo accelerazioni improvvise, Liverani dovrà riporre nel cassetto la speranza di riavere già dal 3 luglio, giorno del raduno, il bomber allenato durante l’esperienza di Lecce. Nonostante l’assenso a vestire la maglia rossoblù,non appare intenzionato a concedere “s” sull’ingaggio. Al Benevento, dove ha un altro anno ...

