Biden: 'Nato più forte e unita, la Russia una minaccia, la Cina una sfida'. Erdogan: serve pace senza perdenti (Di giovedì 30 giugno 2022) - Concluso a Madrid lo storico vertice che ha sancito l'ingresso di Svezia e Finlandia. Confermati altri aiuti all'Ucraina per 800 milioni di dollari. Ottimista il presidente turco sull'export del ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 30 giugno 2022) - Concluso a Madrid lo storico vertice che ha sancito l'ingresso di Svezia e Finlandia. Confermati altri aiuti all'Ucraina per 800 milioni di dollari. Ottimista il presidente turco sull'export del ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Biden annuncia più forze Usa in Europa, anche in Italia. E a proposito dell'ingresso di Finlandia e Svezia nell'All… - petergomezblog : Biden al vertice Nato: “Gli Usa aumenteranno le difese in Europa, forze aeree aggiuntive in Italia e Germania”. Mos… - Ettore_Rosato : Un vertice storico quello che si è concluso oggi a #Madrid che segna la sconfitta della scommessa strategica di… - fprp67 : RT @strange_days_82: In tema di guerra Capuozzo è uno dei migliori, sempre interventi di buon senso. ?????? #controcorrente #Capuozzo #Zelensk… - CassaroSalvo : Nato, Biden e la gaffe: Svezia diventa Svizzera - Video -