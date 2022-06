Anseb “Sui buoni pasto ipotesi normativa non condivisa e mal congegnata” (Di giovedì 30 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Con stupore, abbiamo appreso dalle agenzie di stampa di un'ipotetica norma transitoria regolativa delle gare pubbliche inerenti il mercato dei servizi sostitutivi di mensa aziendale”. Lo afferma in una nota l'Associazione Nazionale Società Emettitrici buoni pasto.“Il testo è ancora ignoto, se non al tavolo tecnico promosso dalla Vice Ministro, Laura Castelli, che inspiegabilmente è stato ristretto alle sole sigle della distribuzione organizzata e dei pubblici esercizi. Sarebbe stato opportuno allargare il tavolo, come più volte sostenuto da Anseb, agli emettitori, che sono i soggetti che partecipano alle gare pubbliche, e ai lavoratori, fruitori dei buoni pasto e vittime dell'interruzione di servizio pubblico dello scorso 15 giugno – prosegue l'associazione -. Dalle sintesi ... Leggi su iltempo (Di giovedì 30 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Con stupore, abbiamo appreso dalle agenzie di stampa di un'ipotetica norma transitoria regolativa delle gare pubbliche inerenti il mercato dei servizi sostitutivi di mensa aziendale”. Lo afferma in una nota l'Associazione Nazionale Società Emettitrici.“Il testo è ancora ignoto, se non al tavolo tecnico promosso dalla Vice Ministro, Laura Castelli, che inspiegabilmente è stato ristretto alle sole sigle della distribuzione organizzata e dei pubblici esercizi. Sarebbe stato opportuno allargare il tavolo, come più volte sostenuto da, agli emettitori, che sono i soggetti che partecipano alle gare pubbliche, e ai lavoratori, fruitori deie vittime dell'interruzione di servizio pubblico dello scorso 15 giugno – prosegue l'associazione -. Dalle sintesi ...

