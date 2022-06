30 giugno 2002: l’ultimo trionfo del Brasile ai Mondiali (Di giovedì 30 giugno 2022) Il Fenomeno trascina la selezione verdeoro al successo nel tanto discusso torneo in Corea e Giappone Il 30 giugno 2002, in una serata particolarmente calda all’International Stadium di Yokohama, periferia di Tokyo, la Germania di Rudi Voller affronta il Brasile di Scolari nell’atto conclusivo del tanto criticato Mondiale in Corea e Giappone. È il torneo della famosa eliminazione dell’Italia di Trapattoni contro la Corea del Sud, passata alla storia per lo scandaloso arbitraggio di Byron Moreno. Ad eliminare la Corea è la Germania in semifinale, mentre il favoritissimo Brasile si impone sulla Turchia per 1-0 grazie a Ronaldo, capocannoniere e assoluto protagonista della competizione, che lo consacrerà ai vertici del calcio. A proposito di Mondiali, l’appuntamento del 2022 è a novembre in Qatar, nel ... Leggi su glieroidelcalcio (Di giovedì 30 giugno 2022) Il Fenomeno trascina la selezione verdeoro al successo nel tanto discusso torneo in Corea e Giappone Il 30, in una serata particolarmente calda all’International Stadium di Yokohama, periferia di Tokyo, la Germania di Rudi Voller affronta ildi Scolari nell’atto conclusivo del tanto criticato Mondiale in Corea e Giappone. È il torneo della famosa eliminazione dell’Italia di Trapattoni contro la Corea del Sud, passata alla storia per lo scandaloso arbitraggio di Byron Moreno. Ad eliminare la Corea è la Germania in semifinale, mentre il favoritissimosi impone sulla Turchia per 1-0 grazie a Ronaldo, capocannoniere e assoluto protagonista della competizione, che lo consacrerà ai vertici del calcio. A proposito di, l’appuntamento del 2022 è a novembre in Qatar, nel ...

Pubblicità

sportli26181512 : Il messaggio della Juve per #Dybala: 'Grazie di tutto Paulo': Il 30 giugno 2002 è ultimo giorno da bianconero per l… - sportli26181512 : 20 anni fa (anche) Kakà vinceva il Mondiale, gli insospettabili che ce l'hanno fatta: Era il 30 giugno del 2002 e t… - CalcioPillole : ??? #AccaddeOggi: Il 30 giugno del 2002 il #Brasile di #Ronaldo diventa per la quinta volta nella sua storia Campion… - LazioChannel : +Buongiorno visite mediche spostate alle 14+ Chi è #Cancellieri? Un classe 2002 provenienti dal Verona, ex roma (co… - StaserasolounTG : RT @sulsitodisimone: 30 Giugno 2002 ? La sonda Cassini/Huygens entra nell'orbita di Saturno -