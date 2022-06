1 milione di like su FB, non legge e si informa su Youtube e Wikipedia: il ritratto di Cartoni Morti (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – La rivoluzione digitale raccontata dal veneto Andrea Lorenzon, in arte Cartoni Morti, ai microfoni del podcast dell’Osservatorio ReputationUP Milano, 30 Giugno 2022. Andrea Lorenzon, in arte Cartoni Morti, il fumettista trevigiano da 1 milione di like su Facebook si racconta ai microfoni dell’Osservatorio ReputationUp condotto dal giornalista Elia Cavarzan. L’uomo che ha portato la satira sui social senza la pretesa di volercela portare, il genio della parodia Cartoni Morti che da qualche anno a questa parte è riuscito a creare un vortice di consensi nei social network parlando di attualità e realizzando caricature attorno ai volti più noti della politica e della società civile: il professor Orsini, Matteo Salvini, i vaccini, il ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – La rivoluzione digitale raccontata dal veneto Andrea Lorenzon, in arte, ai microfoni del podcast dell’Osservatorio ReputationUP Milano, 30 Giugno 2022. Andrea Lorenzon, in arte, il fumettista trevigiano da 1disu Facebook si racconta ai microfoni dell’Osservatorio ReputationUp condotto dal giornalista Elia Cavarzan. L’uomo che ha portato la satira sui social senza la pretesa di volercela portare, il genio della parodiache da qualche anno a questa parte è riuscito a creare un vortice di consensi nei social network parlando di attualità e realizzando caricature attorno ai volti più noti della politica e della società civile: il professor Orsini, Matteo Salvini, i vaccini, il ...

Pubblicità

lifestyleblogit : 1 milione di like su FB, non legge e si informa su Youtube e Wikipedia: il ritratto di Cartoni Morti - - LocalPage3 : 1 milione di like su FB, non legge e si informa su Youtube e Wikipedia: il ritratto di Cartoni Morti… - Mary95_real : RT @lalala_ross: Comunque care visionarie, la foto di #DemetÖzdemir e del suo promesso sposo , si avvia al milione di like, segno che molti… - lalala_ross : Comunque care visionarie, la foto di #DemetÖzdemir e del suo promesso sposo , si avvia al milione di like, segno ch… - __itsmenoe : Ogni volta che dicono “la playlist di Kaan” mi viene da ridere perché letteralmente quella è una playlist pubblica… -