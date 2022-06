Un altro domani: Julia deve rinunciare a tutto (Di mercoledì 29 giugno 2022) Un altro domani, Julia si troverà improvvisamente in rosso, Diana per convincerla a rinunciare al suo progetto, le ha giocato un brutto tiro! Una nuova puntata attende i fan di Un altro domani. Le anticipazioni ci fanno sapere che Julia decide di avviare un nuovo progetto ma dopo averlo messo in atto capisce di non avere risparmi. Julia resta senza soldi sul conto (web)Inoltre, Ventura capirà che sua moglie lo sta tradendo, motivo per cui è sempre strana nei suoi riguardi. Ma andiamo a vedere insieme i dettagli dell’episodio in onda come sempre dalle ore 14.45 circa. Un altro domani, anticipazioni: Tutti contro Carmen Nelle precedenti puntate tutto ciò che ha fatto Carmen è risultato ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 29 giugno 2022) Unsi troverà improvvisamente in rosso, Diana per convincerla aal suo progetto, le ha giocato un brutto tiro! Una nuova puntata attende i fan di Un. Le anticipazioni ci fanno sapere chedecide di avviare un nuovo progetto ma dopo averlo messo in atto capisce di non avere risparmi.resta senza soldi sul conto (web)Inoltre, Ventura capirà che sua moglie lo sta tradendo, motivo per cui è sempre strana nei suoi riguardi. Ma andiamo a vedere insieme i dettagli dell’episodio in onda come sempre dalle ore 14.45 circa. Un, anticipazioni: Tutti contro Carmen Nelle precedenti puntateciò che ha fatto Carmen è risultato ...

Pubblicità

azuretxt : comunque non mi interessa se quel blu era spray o se già domani torna di un altro colore, ringrazierò sempre gli st… - asharevich : RT @fashionsoaptv: ASCOLTI 27 giugno: Brave and Beautiful ottiene 1.536.000 di telespettatori con il 19,1% di share! La soap di Cesur e Su… - OfficinaDiMarK : RT @Nottinghill82: Domani è un altro forno. - billa_silvia2 : @PivaEdoardo Domani l'altro - astronessuno : che palle la rottura di st'esame che ho domani è che non ho proprio idea di cosa aspettarmi, e tra l'altro la prof… -