Ucraina, lite D’Orsi-Rampini a La7. “Zelensky manda al massacro i civili”. “Lei ha l’arroganza snob di chi tratta i popoli come bifolchi” (Di mercoledì 29 giugno 2022) Scontro acceso a “L’aria che tira” (La7) tra lo storico Angelo D’Orsi e il giornalista Federico Rampini sulla guerra in Ucraina. D’Orsi esordisce paragonando la situazione attuale a quella che diede il via alla Prima Guerra Mondiale e bolla come interventista la posizione precedentemente espressa da Rampini: “Mi dispiace che Rampini abbia assunto in maniera totale il punto di vista della Nato. La storia non ci assolverà se non saremo in grado oggi di fermare questo massacro. Questo deve essere innanzitutto lo scopo degli intellettuali e dei giornalisti: fermare la guerra. La pace vale più di qualunque altra cosa. Dobbiamo pensare anche nell’interesse del popolo ucraino che mi pare che Zelensky non sia in grado di rappresentare, perché ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) Scontro acceso a “L’aria che tira” (La7) tra lo storico Angeloe il giornalista Federicosulla guerra inesordisce paragonando la situazione attuale a quella che diede il via alla Prima Guerra Mondiale e bollainterventista la posizione precedentemente espressa da: “Mi dispiace cheabbia assunto in maniera totale il punto di vista della Nato. La storia non ci assolverà se non saremo in grado oggi di fermare questo. Questo deve essere innanzitutto lo scopo degli intellettuali e dei giornalisti: fermare la guerra. La pace vale più di qualunque altra cosa. Dobbiamo pensare anche nell’interesse del popolo ucraino che mi pare chenon sia in grado di rappresentare, perché ...

