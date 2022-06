Ucraina: Fico, “Decreto armi? Parlamento sempre centrale” (Di mercoledì 29 giugno 2022) NAPOLI – “Penso che il Parlamento debba essere sempre centrale. Il dibattito parlamentare e’ un dibattito importante perche’ vi partecipano tutte le forze politiche in rappresentanza dei cittadini. Ed e’ un bene che avvenga sempre”. Cosi’ il Presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, a margine dell’inaugurazione del nuovo distaccamento dei vigili del fuoco di Ponticelli, a Napoli, alla domanda dei cronisti se auspichi un dibattito in Parlamento sul prossimo Decreto armi. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 29 giugno 2022) NAPOLI – “Penso che ildebba essere. Il dibattito parlamentare e’ un dibattito importante perche’ vi partecipano tutte le forze politiche in rappresentanza dei cittadini. Ed e’ un bene che avvenga”. Cosi’ il Presidente della Camera dei Deputati, Roberto, a margine dell’inaugurazione del nuovo distaccamento dei vigili del fuoco di Ponticelli, a Napoli, alla domanda dei cronisti se auspichi un dibattito insul prossimo. L'articolo L'Opinionista.

