Travis Barker | ricoverato d’urgenza Il dolore della figlia su Instagram | “Pregate per lui”

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Dopo le magnifiche nozze in Italia, esattamente a Portofino, un grosso spavento pere Kourtney Kardashian: il batterista dei Blink-182 è stato portatoin ospedale. Gli scatti di alcuni fotografi lo hanno ripreso su una barella fuori dal Cedars-Sinai Medical Center a Los Angeles in California. Kourtney era ovviamente al suo fianco, e lo ha seguito a piedi.è stato portatoin ospedaleè stato ripreso dai fotografi mentre l’ambulanza lo stava portando in ospedale: la Kardashian era al suo fianco, e il team di sicurezzastar lo ha seguito con una Range Rover nera fino all’arrivo presso la struttura. Qualche minuto dopo che la notizia ha iniziato a circolare sulle testate ...

Pubblicità

ParliamoDiNews : Travis Barker ricoverato d’urgenza in ospedale: l`annuncio della figlia #TravisBarker #29giugno - infoitcultura : Travis Barker dei Blink-182 ricoverato d’urgenza: messaggio allarmante della figlia - infoitcultura : Travis Barker ricoverato d’urgenza a Los Angeles: la moglie Kourtney Kardashian è al suo fianco. E la f - 24Trends_Italia : 1. Ronaldo Roma - 50mille+ 2. Superbonus 110% - 20mille+ 3. Orietta Berti - 20mille+ 4. Cesare Cremonini - 10mille+… - EnricoPascucci : RT @RadioFrecciaOf: Il batterista dei blink ricoverato in ospedale La figlia: ' Abbiamo bisogno delle vostre preghiere' #radiofreccianotiz… -

Dopo le magnifiche nozze in Italia, esattamente a Portofino, un grosso spavento pere Kourtney Kardashian: il batterista dei Blink - 182 è stato portato d'urgenza in ospedale. Gli scatti di alcuni fotografi lo hanno ripreso su una barella fuori dal Cedars - Sinai ...Gravi problemi di salute per il celebre batterista dei Blink - 182 ,. Il 46enne è stato ricoverato d'urgenza in ospedale: ignote le cause, ma poche ore primaha condiviso un preoccupante messaggio tramite i suoi profili social e anche la figlia ha ...Barker, 46 anni, è quindi stretto nell’affetto delle persone ... Madison Square Garden di New York al fianco proprio di Machine Gun Kelly. Tutti intorno a Travis, mentre cresce l’attesa per il ...Il musicista dei Blink-182 sarebbe stato trasferito a Beverly Hills per cure specifiche. La figlia ha pubblicato parole che suonano come un appello alla preghiera.