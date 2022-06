Travaglio a La7: “Stanno lavorando tutti per creare tanti partiti di centro uguali. Draghi? Il premier più sopravvalutato della storia” (Di mercoledì 29 giugno 2022) “Stanno lavorando tutti perché dopo le elezioni, qualunque sia il voto degli italiani, i partiti tradiscano la scelta dei propri elettori e impongano la minestra riscaldata che c’era prima, cioè un governo che in un anno e mezzo non ha combinato niente, perché Draghi è il più sopravvalutato presidente del Consiglio della storia”. Sono le parole del direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, che, intervenendo a “Otto e mezzo” (La7), aggiunge: “Se uno dovesse ricordare una cosa memorabile che ha fatto questo governo, a parte galleggiare, rinviare i problemi e fare disastri sulla giustizia e sull’ambiente, si renderebbe conto che non ha fatto assolutamente niente. Ed è questo che ci Stanno preparando per il dopo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) “perché dopo le elezioni, qualunque sia il voto degli italiani, itradiscano la scelta dei propri elettori e impongano la minestra riscaldata che c’era prima, cioè un governo che in un anno e mezzo non ha combinato niente, perchéè il piùpresidente del Consiglio”. Sono le parole del direttore del Fatto Quotidiano, Marco, che, intervenendo a “Otto e mezzo” (La7), aggiunge: “Se uno dovesse ricordare una cosa memorabile che ha fatto questo governo, a parte galleggiare, rinviare i problemi e fare disastri sulla giustizia e sull’ambiente, si renderebbe conto che non ha fatto assolutamente niente. Ed è questo che cipreparando per il dopo ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Travaglio a La7: “Perché Di Maio si ostina a stare in un M5s che non gli assomiglia più? Ha preso un’altra strada c… - cocchi2a : RT @serebellardinel: La stoccata di #Travaglio a #Draghi: 'Non è neutrale rispetto alla scissione di #DiMaio, sta lavorando per creare un p… - Samanta8888 : RT @La7tv: #ottoemezzo La stoccata di Marco #Travaglio a Mario #Draghi: 'Non è neutrale rispetto alla scissione di #DiMaio, sta lavorando p… - mrmnft : RT @giannelio: #ottoemezzo La stoccata di Marco #Travaglio a Mario #Draghi: 'Non è neutrale rispetto alla scissione di #DiMaio, sta lavoran… - Giancar70336148 : RT @La7tv: #ottoemezzo La stoccata di Marco #Travaglio a Mario #Draghi: 'Non è neutrale rispetto alla scissione di #DiMaio, sta lavorando p… -