Torreira | «Non resto all’Arsenal | voglio giocare in Italia o in Spagna»

Il centrocampista uruguaiano Torreira ha parlato del suo futuro: niente Arsenal, per lui Italia o Spagna Lucas Torreira, centrocampista di proprietà dell'Arsenal rientrato dal prestito alla Fiorentina, in una intervista a El Telegrafo ha parlato del suo futuro. FUTURO – «Oggi mi godo gli ultimi giorni di vacanze, ma gli agenti si stanno occupando del mio futuro. Stiamo parlando con diversi club. Sin dall'inizio mi hanno detto che non avrei avuto un posto, quindi non voglio restare neanche io perché ho già sofferto molto. La mia idea è andare a giocare in Italia o in Spagna. Non ci sono possibilità che io resti all'Arsenal. Chiunque mi voglia deve pagare quindici milioni per avere il mio cartellino. L'interesse del Boca? La vedo ...

