Torino, riflessioni su Luis Henrique (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il Torino ormai da alcuni giorni ha trovato l'accordo con l'Olympique Marsiglia per Luis Henrique (prestito con diritto di riscatto... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 29 giugno 2022) Ilormai da alcuni giorni ha trovato l'accordo con l'Olympique Marsiglia per(prestito con diritto di riscatto...

Pubblicità

sportli26181512 : Torino, riflessioni su Luis Henrique: Il Torino ormai da alcuni giorni ha trovato l'accordo con l'Olympique Marsigl… - sportli26181512 : Torino, il ds Vagnati parla anche con Tottenham e Chelsea per Bremer: Bremer è vicino all'Inter, ma non così da pot… - UCS_DiocesiTO : RT @CaritasTorino: L’Arcivescovo Mons. Repole nell’omelia della Messa del santo patrono in Duomo, ha offerto una riflessione sulla città ch… - CaritasTorino : L’Arcivescovo Mons. Repole nell’omelia della Messa del santo patrono in Duomo, ha offerto una riflessione sulla cit… - ferrantelli94 : RT @zona_talento_: ???? Torino, riflessioni in corso su Gabriel. I granata si stanno inserendo per Dragowski sul quale ci sono Reims e soprat… -