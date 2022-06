Tim Summer Hits 2022, domani la prima puntata su Rai 2: orario e scaletta cantanti di giovedì 30 giugno (Di mercoledì 29 giugno 2022) Tutto pronto per il Tim Summer Hits: la grande musica dell’estate sta per arrivare su Rai 2 e da domani, giovedì 30 giugno, andrà in onda in prima serata lo show musicale condotto da Andrea Delogu e Stefano De Martino. Sarà un tour emozionante, da non perdere, che partirà da Roma: sarà la Capitale, infatti, ad ospitare per la prima volta il palco, nella meravigliosa cornice di Piazza del Popolo. Chi sono i cantanti della prima puntata del Tim Summer Hits Ospiti della prima puntata in onda giovedì 30 giugno su Rai 2, in prima serata a partire dalle 21.20 circa, sono (questo non è l’ordine ufficiale di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 29 giugno 2022) Tutto pronto per il Tim: la grande musica dell’estate sta per arrivare su Rai 2 e da30, andrà in onda inserata lo show musicale condotto da Andrea Delogu e Stefano De Martino. Sarà un tour emozionante, da non perdere, che partirà da Roma: sarà la Capitale, infatti, ad ospitare per lavolta il palco, nella meravigliosa cornice di Piazza del Popolo. Chi sono idelladel TimOspiti dellain onda30su Rai 2, inserata a partire dalle 21.20 circa, sono (questo non è l’ordine ufficiale di ...

Pubblicità

AmorosoOF : Venerdì ero in Piazza del Popolo per il Tim Summer Hits. Dopo le prove, come faccio sempre, sono scesa a salutare… - RadioItalia : Le prove dei Tim Summer Hits a Portopiccolo in 60 secondi! #timsummerhits #radioufficiale @officialFandP - RadioItalia : È tutto pronto per i TIM Summer Hits! ?? Vi aspettiamo in Piazza del Popolo a Roma dal 23 al 25 giugno!… - CorriereCitta : Tim Summer Hits 2022, domani la prima puntata su Rai 2: orario e scaletta cantanti di giovedì 30 giugno… - goga_ambra : Ragazzi una cosa molto importante, ma tutti gli artisti che ci saranno l’1/2 Luglio a Rimini per il Tim Summer Hits… -