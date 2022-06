The Undertaker: “Cody Rhodes adesso sa esattamente chi è” (Di mercoledì 29 giugno 2022) Da quando è tornato in WWE Cody Rhodes è stato accolto come una vera e propria top star e i suoi segmenti e i suoi incontri disputati fin ora si sono rivelati ottimi e di grande interesse. Per l’American Nightmare questa è una vera e propria storia di redenzione se si pensa alla sua prima run in WWE. Ora la storia è totalmente diversa e Rhodes sta dimostrando quanto effettivamente vale dopo aver fatto diverse esperienze. Una grande approvazione In una recente intervista a Sports Illustrated nientemeno che il WWE hall of Famer The Undertaker ha espresso un’opinione molto positiva su Cody Rhodes e su ciò che è diventato adesso, riconoscendo il duro lavoro fatto negli ultimi anni, ecco le parole del Phenom: “Dal suo primo viaggio al punto in cui si trova ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 29 giugno 2022) Da quando è tornato in WWEè stato accolto come una vera e propria top star e i suoi segmenti e i suoi incontri disputati fin ora si sono rivelati ottimi e di grande interesse. Per l’American Nightmare questa è una vera e propria storia di redenzione se si pensa alla sua prima run in WWE. Ora la storia è totalmente diversa esta dimostrando quanto effettivamente vale dopo aver fatto diverse esperienze. Una grande approvazione In una recente intervista a Sports Illustrated nientemeno che il WWE hall of Famer Theha espresso un’opinione molto positiva sue su ciò che è diventato, riconoscendo il duro lavoro fatto negli ultimi anni, ecco le parole del Phenom: “Dal suo primo viaggio al punto in cui si trova ...

