Strepitoso Paltrinieri | vince la 10 km ai Mondiali Secondo l’altro italiano Acerenza

Italia ancora strepitosa nel nuoto, pure in acque libere. Gregorio Paltrinieri ha vinto la 10 chilometri, la classica gara di fondo, davanti all'altro italiano Domenico Acerenza. Una gara entusiasmante che Paltrinieri ha condotto sin dalle prime bracciate insieme col tedesco Wellbrock. Nel finale il tedesco non ha retto la progressione di Paltrinieri. Nel gruppo di testa anche il francese Olivier e l'ungherese David Betlehem. Una Nazionale strepitosa che sta battendo ogni record e ha chiuso con le brutte pagine del passato.

