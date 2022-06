Skunk Anansie, in concerto a Roma 25 anni di rock (Di mercoledì 29 giugno 2022) Gli Skunk Anansie tornano in concerto a Roma e fanno tappa all’Auditorium stasera con il tour che celebra 25, adrenalinici, anni di musica. 25 anni e non sentirli. Stasera i fan Romani potranno godere delle più popolari hit degli Skunk Anansie e scoprire altri brani, alcuni molto recenti, in uno degli appuntamenti più attesi tra quelli previsti dal ricco cartellone dell’estate all’auditorium. Quello del 29 giugno in Cavea si annuncia un concerto imperdibile, concepito per festaggiare il brilantissimo quarto di secolo di carriera del gruppo. Un sound che graffia e una frontwoman carismatica La band, guidata dalla carismatica frontwoman Skin, ha segnato gli ultimi anni della musica ... Leggi su tuacitymag (Di mercoledì 29 giugno 2022) Glitornano ine fanno tappa all’Auditorium stasera con il tour che celebra 25, adrenalinici,di musica. 25e non sentirli. Stasera i fanni potranno godere delle più popolari hit deglie scoprire altri brani, alcuni molto recenti, in uno degli appuntamenti più attesi tra quelli previsti dal ricco cartellone dell’estate all’auditorium. Quello del 29 giugno in Cavea si annuncia unimperdibile, concepito per festaggiare il brilantissimo quarto di secolo di carriera del gruppo. Un sound che graffia e una frontwoman carismatica La band, guidata dalla carismatica frontwoman Skin, ha segnato gli ultimidella musica ...

AnatoliBoskov : RT @valeindie6: Al prossimo Firenze Rocks sogno di vedere (non per forza in un’unica data) Garbage, Arcade Fire, U2, Depeche Mode, Def Lepp… - mattinodipadova : Allo Sherwood Festival di Padova la potenza esplosiva firmata Skunk Anansie - CorriereAlpi : Allo Sherwood Festival di Padova la potenza esplosiva firmata Skunk Anansie - grazianorossi : @valeindie6 Gli SKunk Anansie verranno a Roma mercoledì ?? -