Pubblicità

Il Veggente

ne ha approfittato invece per affinare la difesa e, perché no, per far sfoggio delle sue doti dinanzi alla persona che in questi giorni non gli sta levando gli occhi di dosso .incassa ......che sarà Matteo Berrettini l'speciale dopo la finale della scorsa edizione ma anche gli altri non saranno da meno. Il tennista romano però sembra l'unico al top della forma: infatti, ... Sinner osservato speciale: non gli leva gli occhi di dosso Sinner sotto la lente d'ingrandimento. C'è qualcuno che proprio non riesce a togliergli gli occhi di dosso in questi giorni londinesi.Prima vittoria in carriera sull'erba per Jannik Sinner. Una vittoria ancora più bella perché arriva al primo turno dello Slam che non gli aveva mai ...