Sige, screening endoscopico cancro colon 'a macchia di leopardo' in Italia (Di mercoledì 29 giugno 2022) Roma, 28 giu. (Adnkronos Salute) - In Italia lo screening endoscopico del carcinoma del colon-retto offerto ai pazienti è di buona qualità ma 'a macchia di leopardo' ovvero con notevoli differenze tra i centri nelle varie regioni. E' quanto... Leggi su europa.today (Di mercoledì 29 giugno 2022) Roma, 28 giu. (Adnkronos Salute) - Inlodel carcinoma del-retto offerto ai pazienti è di buona qualità ma 'adi' ovvero con notevoli differenze tra i centri nelle varie regioni. E' quanto...

Pubblicità

telodogratis : Sige, screening endoscopico cancro colon ‘a macchia di leopardo’ in Italia - TV7Benevento : Sige, screening endoscopico cancro colon 'a macchia di leopardo' in Italia - - StraNotizie : Sige, screening endoscopico cancro colon 'a macchia di leopardo' in Italia - fisco24_info : Sige, screening endoscopico cancro colon 'a macchia di leopardo' in Italia: (Adnkronos) - Indagine su 64 ospedali,… - LocalPage3 : Sige, screening endoscopico cancro colon 'a macchia di leopardo' in Italia -