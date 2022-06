Siccità | incendi e black out Sarà un' estate più calda e secca

(Di mercoledì 29 giugno 2022) - Non accenna a diminuire l'afa di queste settimane malgrado in alcune regioni del Nord sia piovuto. Poca cosa per alimentare fiumi e ...

Pubblicità

CalabriaTw : La Capitale sta attraversando un momento difficile. Incendi devastanti, siccità e peste suina. Oggi più che mai chi… - reportrai3 : Stiamo affrontando una siccità mai vista, il letto del fiume Po si sta desertificando, 125 comuni rischiano di rima… - zazoomblog : Papa Francesco: Incendi e siccità devastano ambiente. Auspico misure adeguate - #Francesco: #Incendi #siccità - Affaritaliani : Papa Francesco: 'Incendi e siccità devastano ambiente. Auspico misure adeguate' - AgriculturaIT : Siccità. Agronomi @_conaf : Italia a rischio incendi. Diamanti: ‘Uscire da logica emergenza per passare a pianifica… -

Agenzia ANSA

- Non accenna a diminuire l'afa di queste settimane malgrado in alcune regioni del Nord sia piovuto. Poca cosa per alimentare fiumi e ......che determina un'evidente criticità idrica a cui si aggiunge anche l'allerta per gli... Giulia Pigoni (Lista Bonaccini) ha sottolineato la complessità della situazione nella quale laha ... Arrivano anche gli incendi, preghiere contro la siccità