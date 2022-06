Salvini? Non è più leader La bordata di Caracciolo dalla Gruber | Perché la Lega non uscirà dal governo

Pubblicità

AlexBazzaro : Illustri colleghi corregionali, grandi sostenitori con Salvini del Governo dei migliori, si accorgono oggi che il n… - peppeprovenzano : Le amministrative dimostrano che destra e sinistra esistono. La partita delle politiche è aperta. L’Italia non è de… - NicolaPorro : ??Fosse successo con Salvini o Orban non si parlerebbe di altro: i video choc sui migranti di Melilla?? - DonatoRobilotta : @grotondi @EnricoLetta @pdnetwork Letta a differenza di Salvini è stato fermo e non ha commesso quindi errori. Ha p… - Bianca34874951 : RT @Libero_official: Su ius scholae e cannabis può consumarsi la crisi di governo: #Lega pronta a uscire, le parole di Molinari (concordate… -

, invece,lascia intravedere alcuna possibilità che si apra uno spiraglio, e lancia un chiaro avvertimento: ' Incredibile, vergognoso e irrispettoso per gli italiani. In un momento di ...Ma aggrapparsi al passatoè mai una grande idea, anche perché l'esperienza mitizzata dell'Ulivo ...riproposto in altre forme come argine alla vittoria della destra sovranista di Meloni e. ...ROMA (ITALPRESS) – “Mi sembra evidente la volontà della sinistra di far saltare il governo”. Il leader della Lega Matteo Salvini ha concluso con queste parole, sottolineate dagli applausi dei deputati ..."Incredibile, vergognoso e irrispettoso per gli italiani. In un momento di crisi drammatica come questo, la sinistra mette in difficoltà maggioranza e governo insistendo su cittadinanza agli immigrati ...