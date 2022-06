Russia, l’oligarca Deripaska contro la guerra: “Un errore colossale. È nostro interesse distruggere l’Ucraina? Certo che no” (Di mercoledì 29 giugno 2022) l’oligarca russo Oleg Deripaska, già l’uomo più ricco del suo Paese e considerato vicino al presidente Vladimir Putin, ha definito un “errore colossale” l’invasione dell’Ucraina durante una conferenza stampa a Mosca L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022)russo Oleg, già l’uomo più ricco del suo Paese e considerato vicino al presidente Vladimir Putin, ha definito un “” l’invasione deldurante una conferenza stampa a Mosca L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pubblicità

ilfattovideo : Russia, l’oligarca Deripaska contro la guerra: “Un errore colossale. È nostro interesse distruggere l’Ucraina? Cert… - Gianmos : @ABalloi1985 Quando Putin si accorgerà che la Cina lo sta facendo indebolire per farne quel che vuole sarà troppo t… - tortovin1953 : @janavel7 L'oligarca vive ancora in Russia? - putino : 'Penso che sarebbe un errore colossale distruggere l'Ucraina', ha dichiarato Oleg Deripaska durante un evento all'U… - Tag43_ita : A differenza di Ucraina e Moldavia, la Georgia non ha ottenuto da Bruxelles lo status di Paese candidato. A pesare… -