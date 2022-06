Perché Biden e i suoi temono lo stallo sul Chips Act

Leggi su formiche

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Parafrasando una delle battute cinematografiche più note di tutti i tempi pronunciata da Humphrey Bogart nel film L’ultima minaccia del 1952: sono i sussidi pubblici, bellezza – e tu non puoi farci niente. Il mercato dei semiconduttori, con la crisi del settore in corso, appare sempre più legato ai sussidi pubblici, con i colossi che puntano agli aiuti dei governi per aprire nuove fabbriche e gli Stati che cercano di bilanciare la necessità di far fronte alla carenza attuale e l’impegno all’innovazione con ricerca e sviluppo come bussola. Anche in Italia, come dimostrano le situazioni che riguardano Intel e Tsmc. La notizia più recente riguarda GlobalWafers, società con sede a Taiwan, che ha dichiarato di voler costruire una fabbrica da 5 miliardi di dollari in Texas per la produzione di wafer di silicio utilizzati nei semiconduttori. Sarebbe il primo stabilimento statunitense per la ...