PAPERISSIMA BATTE LE TECHE DI RAI1. CANALE 5: “PARTENZA SPRINT, OTTIMO LAVORO” (Di mercoledì 29 giugno 2022) OTTIMO risultato per PAPERISSIMA SPRINT che ieri, martedì 28 giugno, è stato il programma più visto dell’access prime-time con 2.793.000 spettatori totali e il 16.23% di share, sorpassando il diretto competitor di RAI1, ovvero TECHETECHETè che ha ottenuto il 15.73% di share. Sul pubblico attivo, sottolinea una nota ufficiale Mediaset, il varietà di Antonio Ricci condotto da Vittorio Brumotti, Mikaela Neaze Silva, Shaila Gatta e il Gabibbo ha ottenuto il 17.65% di share. Alle 21:24, PAPERISSIMA SPRINT ha raggiunto picchi di 3.279.000 telespettatori, pari al 18.87% di share e al 20.08% sul target 15-64 anni. Il direttore di CANALE 5 Giancarlo Scheri festeggia il successo di PAPERISSIMA ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 29 giugno 2022)risultato perche ieri, martedì 28 giugno, è stato il programma più visto dell’access prime-time con 2.793.000 spettatori totali e il 16.23% di share, sorpassando il diretto competitor di, ovveroTè che ha ottenuto il 15.73% di share. Sul pubblico attivo, sottolinea una nota ufficiale Mediaset, il varietà di Antonio Ricci condotto da Vittorio Brumotti, Mikaela Neaze Silva, Shaila Gatta e il Gabibbo ha ottenuto il 17.65% di share. Alle 21:24,ha raggiunto picchi di 3.279.000 telespettatori, pari al 18.87% di share e al 20.08% sul target 15-64 anni. Il direttore di5 Giancarlo Scheri festeggia il successo di...

Pubblicità

bubinoblog : PAPERISSIMA BATTE LE TECHE DI RAI1. CANALE 5: 'PARTENZA SPRINT, OTTIMO LAVORO' - 95_addicted : RT @Mattiabuonocore: In una serata caratterizzata dall'assenza di NCIS su Italia1, Paperissima batte Techetechetè. - zazoomblog : ASCOLTI TV 28 GIUGNO 2022: VINCE MONTECARLO (151%) SONO SOLO FANTASMI (13%) BENE LOVE MI (10%) E DALLA STRADA AL PA… - Mattiabuonocore : In una serata caratterizzata dall'assenza di NCIS su Italia1, Paperissima batte Techetechetè. - shareattiva : RT @MasterAb88: Ecco le curve fornite da Tvblog Tg5 batte Tg1 Paperissima duella bene con le Teche #tusiquevales in replica supera la Venie… -