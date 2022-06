Papa: 'una Chiesa senza muri e catene, libera e umile' (Di mercoledì 29 giugno 2022) Città del Vaticano, 29 giu. (Adnkronos) - Una Chiesa "senza muri e catene", "libera e umile". Il Papa, celebrando la messa nella Basilica Vaticana in occasione dei Santi patrono di Roma, Pietro e Paolo, traccia l'identikit della Chiesa. E, a braccio, ripete: "Andate agli incroci delle strade, a portare tutti, tutti. Nella Chiesa c'è posto per tutti". "Il Sinodo che stiamo celebrando ci chiama a diventare una Chiesa che si alza in piedi, non ripiegata su sé stessa, capace di spingere lo sguardo oltre, di uscire dalle proprie prigioni per andare incontro al mondo. Una Chiesa senza catene e senza muri, - scandisce Bergoglio- in cui ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) Città del Vaticano, 29 giu. (Adnkronos) - Una", "". Il, celebrando la messa nella Basilica Vaticana in occasione dei Santi patrono di Roma, Pietro e Paolo, traccia l'identikit della. E, a braccio, ripete: "Andate agli incroci delle strade, a portare tutti, tutti. Nellac'è posto per tutti". "Il Sinodo che stiamo celebrando ci chiama a diventare unache si alza in piedi, non ripiegata su sé stessa, capace di spingere lo sguardo oltre, di uscire dalle proprie prigioni per andare incontro al mondo. Una, - scandisce Bergoglio- in cui ...

