Noi, nessuna seconda stagione: la serie con Lino Guanciale non è stata rinnovata (Di mercoledì 29 giugno 2022) Dopo un'iniziale conferma da parte di Lino Guanciale, Rai Fiction ha sentenziato sul futuro di Noi: la serie non avrà una seconda stagione. Il remake nostrano di This Is Us si ferma dunque a quanto abbiamo già visto, senza proseguire le vicende della famiglia Peirò. Presentata come serie evento, Noi non è stata accolta nel migliore dei modi da parte del pubblico italiano. La serie, costituita da 12 episodi incentrati su Pietro (Lino Guanciale), Rebecca (Aurora Ruffino) e i Fantastici Tre (Claudio, Cate e Daniele) di casa Peirò, non ha raggiunto i risultati sperati. Proprio per questo, dunque, in occasione della presentazione dei palinsesti Rai 2022-2023, Maria Pia Ammirati (direttrice di Rai Fiction) ne ha annunciato ...

