Leggende TV | Quartetto Cetra | quando si entrava nelle case in punta di piedi

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Chi ha qualche anno in più non può non ricordare il, un gruppo vocale tra i più longevi oltre che di enorme abilità e maestria,queste qualità valevano ancora qualcosa. “Nella vecchia fattoria ia-ia-o…”, tutti l’abbiamo cantata almeno una volta da bambini, ma forse non tutti sanno che fu portata al successo da uno dei più grandi gruppi vocali che la storia della musica italiana ricordi: il. Il(web source)Chi erano In principio erano ilEgie, di cui faceva parte Tata Giacobetti, uno dei futuri componenti dei. Era il 1940 e l’Italiain guerra. Virgilio Savona, studente di conservatorio, curava gli arrangiamenti euno ...

Pubblicità

CasertaWeb

... Luca Damiani voce recitante,jazz e orchestra da camera del Conservatorio G. B. Martini ... attingendo dallepopolari e ai suoni del passato, lo ha reso unico sulla scena musicale ...... ovvero la scoperta di tutti i tesori di Cervia, dalle tradizioni del sale alledella ... l'omaggio a Franco Battiato di Over and over again , con Angelo Privitera, il NuovoItaliano ... Vittorio Cuculo Quartet in concerto all'EscarGO' Garden di Caserta. Evento organizzato dall'Associazione Feelix | Per tutti è “il disco della mucca” (vedi la copertina). Capolavoro dei Pink Floyd uscito nel 1970, “Atom Heart Mother” è l’album al centro del concerto dei Pink Floyd Legenddomani al Teatro Romano di ...Serata storica per il nuoto italiano ai Mondiali di Budapest: oro per Paltrinieri nei 1500 e per la 4x100 mista. A medaglia anche Pilato e Ceccon.