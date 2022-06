“La nostra piccola non c’è più”. Tv in lutto, morta la protagonista del programma. Ma è mistero (Di mercoledì 29 giugno 2022) lutto nel mondo della televisione per la scomparsa della protagonista del reality show “Small teen bigger world”. Jasmine Burkitt è morta improvvisamente e la notizia è stata annunciata dai social dal fidanzato Lewis Burke. La ragazza era diventata famosa nel 2010 dopo essere apparsa insieme a sua madre in Three Small Teen Big World, una serie di documentari sul nanismo e poi nel reality show Small Teen, Bigger World. Jasmine Burkittè è morta la scorsa notte ed è stata ritrovata in una tenda che aveva occupato nei boschi del Galles, dove abitava insieme al fidanzato, che però in quei giorni non c’era perché si trovava in ospedale per un intervento al cuore. Jasmine Burkitt è morta, addio alla protagonista del reality sul nanismo “Lei è l’essere umano più incredibile che ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 29 giugno 2022)nel mondo della televisione per la scomparsa delladel reality show “Small teen bigger world”. Jasmine Burkitt èimprovvisamente e la notizia è stata annunciata dai social dal fidanzato Lewis Burke. La ragazza era diventata famosa nel 2010 dopo essere apparsa insieme a sua madre in Three Small Teen Big World, una serie di documentari sul nanismo e poi nel reality show Small Teen, Bigger World. Jasmine Burkittè èla scorsa notte ed è stata ritrovata in una tenda che aveva occupato nei boschi del Galles, dove abitava insieme al fidanzato, che però in quei giorni non c’era perché si trovava in ospedale per un intervento al cuore. Jasmine Burkitt è, addio alladel reality sul nanismo “Lei è l’essere umano più incredibile che ...

