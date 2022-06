Kvaratskhelia | ' Spalletti mi ha convinto a scegliere Napoli'

Pubblicità

DiMarzio : #Napoli | Il pre-accordo con la #Juve, l'addio alla Russia, il ruolo di #Spalletti: parla Kvicha #Kvaratskhelia - sscalcionapoli1 : Kvaratskhelia: “Ho parlato con Spalletti, così ho deciso di firmare per il Napoli. Numero? La 10 è di Diego, ho due… - Cucciolina96251 : RT @DAZN_IT: Era già della Juventus, interessava al Milan... poi è intervenuto #Spalletti e ha scelto il #Napoli Le parole di Kvicha #Kvar… - GusAzpilcueta : RT @Napoli_Report: #Kvaratskhelia a Nobel Arustamyan: “Ho parlato con #Spalletti, mi ha detto che voleva lavorare con me e io ho pensato di… - Lil77Gen : RT @DiMarzio: #Napoli | Il pre-accordo con la #Juve, l'addio alla Russia, il ruolo di #Spalletti: parla Kvicha #Kvaratskhelia -

... ma presto la Serie A e la piazza di Napoli in particolare impareranno a conoscere il grande talento di Khvicha, prossimo rinforzo della squadra di Lucianosulla ...Kvicha, nuovo attaccante del Napoli, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Nobel Arustamyan. "Ho parlato con, mi ha detto che voleva lavorare con me e io ho pensato di voler ...Il nuovo trequartista azzurro verrà ufficializzato il primo luglio. Arriva a parametro zero dal Rubin Kazan, convinto dalla stima che l'allenatore partenopeo ripone nel georgiano ...“Politano ha una caratteristica diversa da quella di Lozano. Il messicano ha più senso della rete, ha più scatto. Anche se non è molto forte dal punto di vista fisico, è più resistente, aiuta meno nel ...