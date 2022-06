Il numero di morti tra i migranti trovati rinchiusi in un tir in Texas è salito a 53 (Di mercoledì 29 giugno 2022) Mercoledì sono morti due dei migranti che lunedì erano stati trovati ancora vivi nel tir abbandonato alla periferia di San Antonio, in Texas: complessivamente le persone morte per il caldo e la disidratazione subita nel camion sono diventate 53. Si Leggi su ilpost (Di mercoledì 29 giugno 2022) Mercoledì sonodue deiche lunedì erano statiancora vivi nel tir abbandonato alla periferia di San Antonio, in: complessivamente le persone morte per il caldo e la disidratazione subita nel camion sono diventate 53. Si

