I carrarmati bloccati dalla Stradale in autostrada: non avevano i documenti in regola (Di mercoledì 29 giugno 2022) AGI - I mezzi militari bloccati sull'autostrada Napoli Caserta erano diretti in Germania e non in Ucraina. È quanto precisa lo Stato maggiore della Difesa con riferimento alla notizia riportata sull'edizione di Napoli de "Il Mattino" ("Stop a tre carrarmati diretti in Ucraina"). "I mezzi trasportati, Pzh2000 - spiega Smd - erano diretti in Germania per un'esercitazione. Il trasporto dei mezzi provenienti dalla base militare di Persano di Salerno era a carico di una ditta privata che da controlli effettuati non era in possesso di documentazione corretta". Un controllo di routine su trattori e rimorchi che nella notte tra domenica e lunedì a Mercato Sanseverino, in provincia di Salerno, stavano trasportando in autostrada carrarmati destinati ad una esercitazione in Germania. È così, ... Leggi su agi (Di mercoledì 29 giugno 2022) AGI - I mezzi militarisull'Napoli Caserta erano diretti in Germania e non in Ucraina. È quanto precisa lo Stato maggiore della Difesa con riferimento alla notizia riportata sull'edizione di Napoli de "Il Mattino" ("Stop a trediretti in Ucraina"). "I mezzi trasportati, Pzh2000 - spiega Smd - erano diretti in Germania per un'esercitazione. Il trasporto dei mezzi provenientibase militare di Persano di Salerno era a carico di una ditta privata che da controlli effettuati non era in possesso di documentazione corretta". Un controllo di routine su trattori e rimorchi che nella notte tra domenica e lunedì a Mercato Sanseverino, in provincia di Salerno, stavano trasportando indestinati ad una esercitazione in Germania. È così, ...

Agenzia_Italia : I mezzi militari Pzh2000 erano diretti in Germania per un'esercitazione (e non in Ucraina) - ficiesse : I carrarmati bloccati dalla Stradale in autostrada: non avevano i documenti in regola - Freecitizen864 : RT @StefanoPutinati: Mandiamo la Stradale in Ucraina a fermare i Russi!!! I carrarmati bloccati dalla Stradale in autostrada: non avevano… - BaglioniLaura : RT @StefanoPutinati: Mandiamo la Stradale in Ucraina a fermare i Russi!!! I carrarmati bloccati dalla Stradale in autostrada: non avevano… - StefanoPutinati : Mandiamo la Stradale in Ucraina a fermare i Russi!!! I carrarmati bloccati dalla Stradale in autostrada: non avev… -