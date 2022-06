«Guerra e pace» | il 6 luglio alla Camera il convegno che strizza l’occhio a Putin

Pubblicità

_Nico_Piro_ : #28giugno nel mondo al rovescio creato dai tifosi della guerra, la pace è diventata qualcosa di simile alla pioggia… - GassmanGassmann : Sicuramente il momento più buio nella storia recente della società occidentale. Passi indietro sull’aborto, femmini… - _Nico_Piro_ : #25giugno Su #guerra e #pace in #Ucraina #Russia quello che sta accadendo sarebbe curioso se non fosse tragico. Mi… - partecipaMi : 'Accenti di Pace: le ragioni della guerra, le ragioni della pace', una Rassegna di incontri alla Biblioteca Sormani… - LPasina : RT @fraurolo121: #TRIBUTO “Cerchiamo di vivere in pace,qualunque sia la nostra origine,la nostra fede,il colore della nostra pelle,la nost… -

Il Sole 24 ORE

E non stupisce, ma ferisce oggi più di ieri per quanto mi riguarda, che durezze spigolose e amare si manifestino soprattutto su certi temi fondamentali: lae la, la vita e la morte, la ......pubblico è andato in visibilio e non sono mancati i fan che sono scoppiati in lacrime dopo la... Ormai è tutta acqua passata e, come dimostra la reunion sul palco di Love Mi, l'ascia diè ... Tra pace e guerra non c’è una via di mezzo (CremonaOggi) Ne è convinto il primo ministro britannico Boris Johnson che, in un'intervista alla Tv tedesca Zdf citata dalla Press Association, ha descritto la guerra in Ucraina come un "perfetto ...''Putin non sta facendo alcuna offerta per un accordo e allo stesso tempo Zelensky, da parte sua, non può farne una'', ha detto il premier britannico Boris Johnson.