Ghislaine Maxwell condannata a 20 anni per traffico di minori: chi è l’amante-complice di Epstein (Di mercoledì 29 giugno 2022) Roma, 29 giu — Dovrà scontare 20 anni di prigione Ghislaine Maxwell, la compagna di una vita e complice del miliardario pedofilo Jeffrey Epstein. Maxwell per anni reclutò decine di minorenni da dare in pasto allo stesso Epstein (morto in suicida in carcere in circostanze che definire misteriose è un eufemismo), spesso approfittando dell’indigenza delle vittime che venivano convinte a prostituirsi. condannata a 20 anni I reati vanno dal traffico sessuale di minori all’adescamento, dal trasporto illegale di minorenni alla cospirazione. Secondo la procura di Manhattan, Maxwell «reclutava, plasmava e addestrava» le ragazzine di cui Jeffrey Epstein e i ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 29 giugno 2022) Roma, 29 giu — Dovrà scontare 20di prigione, la compagna di una vita edel miliardario pedofilo Jeffreyperreclutò decine di minorenni da dare in pasto allo stesso(morto in suicida in carcere in circostanze che definire misteriose è un eufemismo), spesso approfittando dell’indigenza delle vittime che venivano convinte a prostituirsi.a 20I reati vanno dalsessuale diall’adescamento, dal trasporto illegale di minorenni alla cospirazione. Secondo la procura di Manhattan,«reclutava, plasmava e addestrava» le ragazzine di cui Jeffreye i ...

LaStampa : Caso Epstein, condannata a 20 anni la sua ex Ghislaine Maxwell accusata di avergli procurato le giovani di cui abus… - IlPrimatoN : Maxwell per anni reclutò decine di minorenni da dare in pasto allo stesso Epstein e ai suoi ospiti del jet-set inte… - Z3r0Rules : RT @realDonadelLuca: Ghislaine Maxwell, ex compagna del miliardario pedofilo Jeffrey Epstein, è stata condannata a 20 anni di prigione per… - MaxxMono : RT @realDonadelLuca: Ghislaine Maxwell, ex compagna del miliardario pedofilo Jeffrey Epstein, è stata condannata a 20 anni di prigione per… - 87Marymary : RT @realDonadelLuca: Ghislaine Maxwell, ex compagna del miliardario pedofilo Jeffrey Epstein, è stata condannata a 20 anni di prigione per… -