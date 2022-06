Gf Vip 7 | svelati altri papabili concorrenti tra cui un volto iconico de L’Isola dei Famosi!

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Mancano ancora un pò di mesi alla prima puntata del Grande Fratello Vip, il reality di Alfonso Signorini giunta alla settima edizione, ma già da qualche tempo sono in molti a chiedersi chi prenderà parte al cast del Gf. Alcuni nomi sono già stati ipotizzati, ma a dare un indizio su chi potrebbe entrare nella casa più spiata d’Italia è stato Davide Maggio rispondendo ad alcune domande su Instagram. Nello specifico Maggio ha dato per certo un personaggio le cui iniziali sono CM: A rivelare invece a chi potrebbero appartenere le iniziali ci hanno pensato i colleghi di Biccy.it, secondo cui CM non è altro che Carolina Marconi, reduce da un’esperienza di vita molto particolare. Inoltre, oltre ai nomi che sono circolati nelle ultime settimane – ovvero Marina Fiordaliso, Antonino Spinalbese, Guendalina Canessa, ecc.-, il sito iGossip ha fattodue ipotetici nomi. Il ...