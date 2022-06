George Michael Covered: i brani più amati dell’artista con le esclusive voci Lgbtq+ (Di mercoledì 29 giugno 2022) Celebrare l’orgoglio arcobaleno attraverso l’indimenticabile eredità di George Michael, che rivive nelle voci degli artisti Lgbtq+ più brillanti del nostro tempo. È da questa volontà che nasce una playlist speciale di Apple Music, che in concomitanza con il Pride Month ha lanciato “George Michael Covered“. Apple Music presenta la playlist “George Michael Covered”, intepretata da grandi artisti Lgbtq+Un catalogo musicale inestimabile, quello lasciato dal cantante britannico, dichiaratamente omosessuale, scomparso nel 2016, che troverà nuova vitalità, con sfumature inclusive e orgogliosamente diverse, nelle interpretazioni di cantanti come Years & Years, MNEK, SELF ESTEEM, Jake Shears, Billy Porter, ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 29 giugno 2022) Celebrare l’orgoglio arcobaleno attraverso l’indimenticabile eredità di, che rivive nelledegli artistipiù brillanti del nostro tempo. È da questa volontà che nasce una playlist speciale di Apple Music, che in concomitanza con il Pride Month ha lanciato ““. Apple Music presenta la playlist “”, intepretata da grandi artistiUn catalogo musicale inestimabile, quello lasciato dal cantante britannico, dichiaratamente omosessuale, scomparso nel 2016, che troverà nuova vitalità, con sfumature inclusive e orgogliosamente diverse, nelle interpretazioni di cantanti come Years & Years, MNEK, SELF ESTEEM, Jake Shears, Billy Porter, ...

