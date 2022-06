Gazzetta – Kvaratskhelia: “Il Napoli? Scelto per Spalletti. Un anno fa ero della Juve” (Di mercoledì 29 giugno 2022) 2022-06-29 16:16:44Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dalla GdS: L’esterno georgiano racconta la trattativa che l’ha portato in azzurro: “Dopo il confronto col tecnico ho deciso di trasferirmi. Con Paratici era tutto fatto. Andato via lui…” È bastata una conversazione con Luciano Spalletti per convincersi ad accettare il progetto del Napoli. Khvicha Kvaratskhelia sarà presto ufficializzato dagli azzurri e in uno speciale realizzato su YouTube da Nobel Arustamyan ha raccontato le varie fasi della trattativa. “Ho parlato con l’allenatore, mi ha detto che voleva lavorare con me e io ho sentito il desiderio di farlo con lui. Dopo quel confronto ho deciso di trasferirmi al Napoli. Mi ha spiegato come funziona la Serie A e mi sento pronto per un salto ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 29 giugno 2022) 2022-06-29 16:16:44Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dalla GdS: L’esterno georgiano racconta la trattativa che l’ha portato in azzurro: “Dopo il confronto col tecnico ho deciso di trasferirmi. Con Paratici era tutto fatto. Andato via lui…” È bastata una conversazione con Lucianoper convincersi ad accettare il progetto del. Khvichasarà presto ufficializzato dagli azzurri e in uno speciale realizzato su YouTube da Nobel Arustamyan ha raccontato le varie fasitrattativa. “Ho parlato con l’allenatore, mi ha detto che voleva lavorare con me e io ho sentito il desiderio di farlo con lui. Dopo quel confronto ho deciso di trasferirmi al. Mi ha spiegato come funziona la Serie A e mi sento pronto per un salto ...

Pubblicità

sportli26181512 : Kvaratskhelia: 'Il Napoli? Scelto per Spalletti. Un anno fa ero della Juve, poi...': Kvaratskhelia: 'Il Napoli? Sce… - Gazzetta_it : #Kvaratskhelia: 'Il Napoli? Scelto per Spalletti. Un anno fa ero della Juve, poi...' #calciomercato - sscalcionapoli1 : Gazzetta – Retroscena Kvaratskhelia: la Dinamo avrebbe voluto trattenerlo per i preliminari Champions… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Kvaratskhelia sarà a Napoli per il ritiro di Dimaro, dove giocherà la sua prima gara - susydigennaro : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Kvaratskhelia sarà a Napoli per il ritiro di Dimaro, dove giocherà la sua prima gara -