Fonderie Pisano | un nuovo video e denuncia ai Noe

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Non si ferma la battaglia del comitato Salute e Vita contro i miasmi provocati dalle. Questa mattina il presidente Lorenzo Forte ha inviato una nota ed unal Nucleo Operativo Ecologico dei carabinieri di Salerno, ma anche al Sindaco di Salerno, all’ARPAC Salerno, alla Procura di Salerno, all’ASL di Salerno e all’Ufficio Regione Campania. “Ilmostra ancora una volta, come questa fabbrica continui ad avvelenare l’aria che respiriamo – scrive Forte – Con la presente missiva abbiamo quindi chiesto, alle Istituzioni su citate, un intervento immediato che ponga fine a questo disastro ambientale che avvelena la nostra aria e continua a fare strage di vittime innocenti”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

... oncologo dell'Istituto Pascale di Napoli, a tutti i cittadini che chiedono aiuto ed in generale alla popolazione coinvolta dai danni provocati dalle, che anche in questi giorni non ...Inevitabile un riferimento alla questione, che dovrebbero essere delocalizzate proprio nella zona industriale di Buccino . 'Ereditiamo una situazione - sottolinea il ... Fonderie Pisano, spunta un altro video: "Continuano ad avvelenare l'aria" Come spiegato dal dottor Paolo Fierro, vice presidente nazionale di “Medicina Democratica”, tutta la vicenda delle Fonderie Pisano ha dato vita, tra le tante questioni legali ed ambientali, ad uno ...Il neo sindaco di Buccino, Pasquale Freda, a pochi giorni dalle elezioni: "Ogni componente della maggioranza lavorerà al meglio per mantenere quanto detto in campagna elettorale" ...