FIFA 22 | Shapeshifters Heroes Gli Eroi Mutaforma in arrivo il 1° Luglio

(Di mercoledì 29 giugno 2022) EA Sports, tramite i menu di gioco, ha annunciato la promoper la modalità22 Ultimate Team invenerdi 1°. In questa campagna, i cambi di ruolo e i bonus a certe statistiche creeranno nuovi fuoriclasse per la tua squadra. La software house abitualmente rilascia SBC e Obiettivi che permettono agli appassionati della serie di sbloccare nuove carte speciali per potenziare la squadra in vista delle future FUT Champions Weekend League.22 è atteso per il 1° Ottobre su PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, PC, Steam e Nintendo Switch. Continuate a seguirci anche tramite i nostri social Facebook e Twitter per altre notizie e informazioni. first appeared onUltimateTeam.it.

Un nuovo aggiornamento per22 ha introdotto dieci giorni fa la campagna, incentrata sul cambio di posizione, in cui i giocatori che prosperano all'ala tornano centrali, i difensori possono diventare ...Un nuovo aggiornamento per22 ha introdotto la campagna, incentrata sul cambio di posizione, in cui i giocatori che prosperano all'ala tornano centrali, i difensori possono diventare centrocampisti e chiunque ...The second week of the FIFA 22 Shapeshifters promo is in full swing, and another Silver Star Shapeshifter has arrived. A new FIFA 22 Silver Stars challenge was added to FUT on June 29. Users can now ...Latest FIFA 22 news from Mirror as the FIFA 22 Summer Swaps event begins with rewards including Icons and Shapeshifter special player items.