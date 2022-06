Dl elezioni | Paragone | “Porcheria sulle firme | Mattarella non ha niente da dire?”

(Di mercoledì 29 giugno 2022) (Adnkronos) – “In Senato è andata in scena una grande commedia all’italiana. Ora fingono di essere dispiaciuti, ma intanto hanno votato il decreto che contiene l’emendamento della vergogna. Quello che consente ai piccoli partiti legati alla maggioranza di non raccogliere leper presentarsi allee che invece obbliga a farlo, guarda caso, noi di ItalExit”. Lo denuncia Gianluigi, leader del partito. “Solo a noi dunque è riservato un trattamento speciale, ma i trattamenti speciali non si sposano bene con il concetto di democrazia. Draghi e i suoi hanno paura del confronto democratico, forse perché durante la pandemia si sono abituati all’assenza di dibattito, alla narrazione a senso unico, alla riduzione al silenzio di chiunque osasse dissentire. E che questo emendamento rappresenti una...

Pubblicità

FrancaCapitani2 : RT @baffi_francesco: CasaPound festeggia la vittoria nelle elezioni comunali di Lucca con i fedeli alleati Fratelli d’Italia, Lucca 2032, C… - valdi_valdo : RT @baffi_francesco: CasaPound festeggia la vittoria nelle elezioni comunali di Lucca con i fedeli alleati Fratelli d’Italia, Lucca 2032, C… - Roky99760738 : RT @baffi_francesco: CasaPound festeggia la vittoria nelle elezioni comunali di Lucca con i fedeli alleati Fratelli d’Italia, Lucca 2032, C… - ARGDON62 : RT @baffi_francesco: CasaPound festeggia la vittoria nelle elezioni comunali di Lucca con i fedeli alleati Fratelli d’Italia, Lucca 2032, C… - CosmaiLuca : RT @baffi_francesco: CasaPound festeggia la vittoria nelle elezioni comunali di Lucca con i fedeli alleati Fratelli d’Italia, Lucca 2032, C… -

Adnkronos

I tre leader dovrebbero vedersi subito in un vertice, al centro lein Sicilia mentre si ...6%, Sinistra Italiana al 2,5%, Italia Viva al 2,4%, Verdi al 2,4%, Italexit con2,2%, Altre ......6% , poi Sinistra Italiana al 2,5%, Italia Viva e i Verdi al 2,4%, Italexit conal 2,2% . ... Secondo il sondaggio di Swg il 39% degli italiani non si esprimerebbe allepolitiche. ... Dl elezioni, Paragone: "Porcheria sulle firme, Mattarella non ha niente da dire" I risultati del Sondaggio politico del 26 giugno promosso da Swg per il TG di La7 mostrano la crescita di Fratelli d'Italia e il calo di Lega e M5S ...Se dovessimo fare un paragone con l’odierna guerra in Ucraina ... Al Sud si tennero le prime elezioni generali, e vinse Syngman Rhee, un uomo considerato vicino all’Amministrazione americana e al ...