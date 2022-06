Chiellini | inizia l' avventura a Los Angeles | la partenza da Fiumicino

(Di mercoledì 29 giugno 2022) La nuovapuò ufficialmente avere inizio. Venti giorni dopo l'annuncio della decisione di trasferirsi in California per giocare con i LosF C, ultimate le vacanze Giorgio Chiellin i è ...

L'ex capitano della Juve si è imbarcato per la California: dopo 17 stagioni in bianconero parte ufficialmente la nuova esperienza con la franchigia della Mls che ha messo sotto contratto anche Gareth ...Domenico Criscito è atterrato in Canada ed è pronto ad iniziare la sua avventura a Toronto: per l’ex Genoa contratto biennale con opzione per il terzo Per un Chiellini che parte direzione America, c’è ...