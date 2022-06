Cannabis: Perantoni, 'legge non riguarda azione Governo, Salvini non detta linea' (Di mercoledì 29 giugno 2022) Roma, 29 giu. (Adnkronos) - “Evidentemente sono nel panico. Solo così si può spiegare la richiesta surreale da parte della Lega di ritirare le pdl su Cannabis e ius scholae. Si tratta di proposte di iniziativa parlamentare che nulla hanno a che fare con la politica del Governo”. Lo afferma Mario Perantoni, presidente della commissione Giustizia della Camera e deputato M5S. “Salvini -aggiunge- non può pretendere di dettare la linea agli altri”. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) Roma, 29 giu. (Adnkronos) - “Evidentemente sono nel panico. Solo così si può spiegare la richiesta surreale da parte della Lega di ritirare le pdl sue ius scholae. Si tratta di proposte di iniziativa parlamentare che nulla hanno a che fare con la politica del”. Lo afferma Mario, presidente della commissione Giustizia della Camera e deputato M5S. “-aggiunge- non può pretendere dire laagli altri”.

