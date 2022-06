Can Yaman è Francesco Demir in Viola come il Mare: trama, cast, Anticipazioni (Di mercoledì 29 giugno 2022) Scopriamo qualcosa in più sulla nuova serie tv di Canale 5 che vedrà Can Yaman recitare in italiano per la prima volta, insieme a Francesca Chillemi. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 29 giugno 2022) Scopriamo qualcosa in più sulla nuova serie tv di Canale 5 che vedrà Canrecitare in italiano per la prima volta, insieme a Francesca Chillemi.

Pubblicità

VanityFairIt : n prima fila alle recenti sfilate maschili, i due divi non potevano che attirare l'attenzione del pubblico. Per le… - Kelly47670095 : Non ci sono dubbi: Can Yaman ha cambiato il concetto di celebrità a cui siamo abituati. Non si sottrae alla numeros… - seenmax77 : RT @eva3000eva: Demet Can Yaman, l'amore è finito e lei celebra la promessa di nozze con il suo cantante! - #amore #CanYaman #coppia #coupl… - rosygentile5 : @CandemVicky @dmtzdmr Questo è per voi , Candem fuori di testa ?????? aprite bene gli auricolari e gli occhi,se non av… - danielaco78 : RT @Vania52895422: @CYworldteam Buonanotte grande team???? Buonanotte meraviglioso Can Yaman?????????? #CanYaman -