Blitz di Lotito | colpo a sorpresa | la Lazio soffia un attaccante al Sassuolo

(Di mercoledì 29 giugno 2022) I biancocelesti si muovono per il mercato in entrata: direttamente dall’Hellas Verona potrebbe arrivare nei prossimi giorni il giovanissimo Matteo Cancellieri. Sembra infatti, che nelle ultime ore, la pista che porta all’classe 2002 si sia fatta sempre più gommata, e che i capitolini siano pronti all’affondo. Matteo Cancellieri Serie A Le prime conferme sul possibile affare arrivano da Gianluca Di Marzio, che sul suo profilo Twitter ha fatto presente come laabbia sorpassato ilnella corsa all’ex Roma. Vedremo quindi nei prossimi giorni quale direzione prenderà la trattativa, e se sarà davvero lala nuova avventura di Cancellieri, e non i neroverdi, che rimarrebbero così a bocca asciutta. Giulio De Pino

Ad accompagnarlo, oltre al presidente biancoceleste Claudio, anche il dirigente della Fiorentina Joe Barone. A svelare ilè stata Sportitalia che ha pubblicato in esclusiva le immagini ...Decisivo il recentedel patron Claudio, che ha scelto di alzare la posta per chiudere l'operazione e regalare a Maurizio Sarri un difensore ancora giovane, nel pieno delle sue capacità e ... Mercato Lazio, blitz di Lotito con Setti: tra Casale e Ilic spunta Cancellieri Il presidente della squadra biancoceleste avrebbe chiamato il collega scaligero, sorpassando così in modo decisivo il Sassuolo per la punta ...In maniera quasi improvvisa il mercato della Lazio comincia a dare i suoi primi colpi. Intanto, per la seconda volta nel giro di pochi giorni, il direttore sportivo Igli Tare è a Londra MERCATO LAZIO, ...