BALLANDO CON LE STELLE ANCHE SU RAI2: QUATTRO SPECIALI NELL'ACCESS PRIME TIME (Di mercoledì 29 giugno 2022) BALLANDO con le STELLE non è solo il sabato sera di Rai1 ma per la nuova edizione avrà ANCHE uno spazio su RAI2. Lo show di Milly Carlucci ha ricevuto una doppia promozione dalla Tv di Stato: una puntata in più con la premiere in onda sabato 8 ottobre e la finale venerdì 23 dicembre, come sempre alle 20.35 su Rai1. L'altra novità riguarda BALLANDO on the Road. BALLANDO CON LE STELLE La diciassettesima edizione di BALLANDO con le STELLE aprirà i battenti sabato 8 ottobre e andrà in onda fino al 23 dicembre. La padrona di casa, sarà come di consueto Milly Carlucci, con la partecipazione di Paolo Belli e della sua «Big Band». Il programma è un assoluto campione di longevità e di adattabilità nel tempo, che porta nelle case degli italiani ...

