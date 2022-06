Anzio, la Riserva naturale di Tor Caldara si allarga con la Vignarola e diventa di 100 ettari (Di mercoledì 29 giugno 2022) Anzio – Dalla giornata di ieri, martedì 28 giugno, l’area della cosiddetta Vignarola è ufficialmente parte integrante della Riserva naturale di Tor Caldara, che passa da circa 44 ettari a circa 100 ettari. Il Consiglio Regionale, infatti, ha adottato il documento di indirizzo per l’ampliamento presentato dal Sindaco di Anzio, Candido De Angelis e dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, in collaborazione con il Comitato della Vignarola, da diversi anni impegnato per il raggiungimento dell’importante obiettivo. “Dopo anni di lunghe battaglie in difesa di un patrimonio paesaggistico inestimabile come quello della Vignarola, oggi la regione Lazio, su proposta del sottoscritto, ha approvato la legge che ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 29 giugno 2022)– Dalla giornata di ieri, martedì 28 giugno, l’area della cosiddettaè ufficialmente parte integrante delladi Tor, che passa da circa 44a circa 100. Il Consiglio Regionale, infatti, ha adottato il documento di indirizzo per l’ampliamento presentato dal Sindaco di, Candido De Angelis e dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, in collaborazione con il Comitato della, da diversi anni impegnato per il raggiungimento dell’importante obiettivo. “Dopo anni di lunghe battaglie in difesa di un patrimonio paesaggistico inestimabile come quello della, oggi la regione Lazio, su proposta del sottoscritto, ha approvato la legge che ...

Pubblicità

Gazzettadiroma : RT @Gazzettadiroma: 'Un successo dopo tanti anni di contrasto a possibili colate di cemento in una delle ultime superfici verdi del comune… - AGR_web : Anzio, l’area della Vignarola inclusa nella Riserva di Tor Caldara Il Consiglio Regionale ha dato il via libera def… - Gazzettadiroma : 'Un successo dopo tanti anni di contrasto a possibili colate di cemento in una delle ultime superfici verdi del com… - CorriereCitta : Anzio, ampliata la Riserva Naturale di Tor Caldara: ”Una vasta area di quasi 60 ettari” - CristianoTanc : RT @martabonafoni: Vittoria importante per il bene comune questa mattina l'approvazione in Consiglio Regionale della legge a prima firma @D… -