Wimbledon 2022: l'Italia perde Berrettini, ma sorride grazie a Sonego (che sogna Nadal) (Di martedì 28 giugno 2022) In archivio anche la seconda giornata di Wimbledon e di conseguenza gli ultimi match di primo turno. Giornata da dimenticare per l'Italia, che ha ricevuto una doccia gelata con la positività al Covid-19 di Matteo Berrettini. L'azzurro, tra i favoriti per la vittoria, ha infatti dovuto rinunciare all'appuntamento londinese con grande rammarico. Nonostante la sfortuna, Berrettini dimostra per l'ennesima volta di essere innanzitutto una grande persona prima di uno straordinario atleta e lancia un bel messaggio. Il protocollo inglese non prevede infatti alcun obbligo di isolamento in caso di positività al Covid-19, anzi a dirla tutta Matteo non era tenuto né a fare il tampone né poi a rendere pubblico l'eventuale esito. Invece l'ha fatto, agendo per il bene comune e confermandosi un modello da seguire. A tal proposito, ...

