Treno travolge un camion di rifiuti, tre morti in Missouri (Di martedì 28 giugno 2022) Tre persone sono morte a seguito dello scontro tra un Treno a lunga percorrenza e un camion dei rifiuti nello stato americano del Missouri , causando diversi feriti tra i circa 200 passeggeri, hanno dichiarato... Leggi su feedpress.me (Di martedì 28 giugno 2022) Tre persone sono morte a seguito dello scontro tra una lunga percorrenza e undeinello stato americano del, causando diversi feriti tra i circa 200 passeggeri, hanno dichiarato...

