Top Gun | Maverick | incassi per 1 miliardo | Tom Cruise mai così bene - Magazine - quotidiano net

Foto: Skydance Media/Don Simpson/Jerry Bruckheimer Films/Paramount Pictures Tempo un mese dall'uscita nelle sale e ': Maverick' ha superato 1 miliardo di dollari incassati nel mondo : si tratta del secondo film a raggiungere questo traguardo nell'era della pandemia, dopo 'Spider - Man: No Way Home'. È anche ...: Maverick ha superato ufficialmente quota 1 milardo di dollari ai box office e Tom Cruise ha voluto ringraziare gli spettatori per aver contribuito al raggiungimento dell'importante traguardo. ...venerdì 29 arrivano i dinosauri di Jurassic World: Il Dominio per la regia di Colin Trevorrow; sabato 30 luglio "Belfast" di Kennet Branagh e domenica 31 luglio chiude "Top Gun Maverick" con Tom ...Il sequel di 'Top Gun' entra nel club dei film miliardari e consente a Tom Cruise di raggiungere l'apice commerciale della carriera ...