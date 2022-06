Pubblicità

zazoomblog : TgLa7d del 25 giugno 2022 - #TgLa7d #giugno - TgLa7 : ??? #TgLa7d le principali notizie di oggi #27giugno ???? -

TGLA7

Mosca nega Bce, da luglio graduale aumentocostodenaro La siccità minaccia gravemente l'agricoltura... il Centrosinistra stravince Zelensky chiede aiuti al G7 per finire la guerra entro l'anno Siccità possibile razionamento dell'acqua di giorno E' morto LeonardoVecchio, fondatore di Luxottica TgLa7d del 28 giugno 2022 Le precisazioni del virologo sull'aumento dei contagi: "Non dovremmo chiamarlo covid,questa variante non ha nulla a che vedere con il covid originario, non è più lo stesso virus" ...